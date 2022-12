Premium Het beste van De Telegraaf

De Pont koopt ’No Tomorrow’ van IJslandse kunstenaar Betoverende ballerina’s van Ragnar Kjartansson

Door Paola van de Velde

Videostill uit ’No Tomorrow’. Ⓒ De Pont

Een ballerina met een gitaar. Dat eenvoudige beeld lag aan de basis van No Tomorrow. Deze betoverende video-installatie van de IJslandse kunstenaar Ragnar Kjartansson is ongetwijfeld het hoogtepunt en de publiekslieveling van zijn overzichtstentoonstelling in De Pont. Het Tilburgse museum kocht het werk recent aan voor de vaste collectie.