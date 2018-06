Prinses Mary showt jarige tweeling

Een van de foto's is genomen tijdens de kerstvakantie die het gezin in Australië doorbracht. Prinses Mary is Australische en komt uit Hobart op het eiland Tasmanië. Normaal gesproken maakt een fotograaf de officiële portretten, maar net als toen de tweeling twee jaar werd, kroop Mary ook ditmaal weer zelf achter de lens.

Op één foto staan Vincent en Josephine samen naast een koala en op de andere foto's staan ze allebei afzonderlijk naast een boom. Volgens Deense media viert het kroonprinselijk paar Frederik en Mary de verjaardag van de twee jongste telgen, met hun twee andere kinderen prins Christian en prinses Isabella, in privékring. Ook grootouders koningin Margrethe en haar man Henrik zijn naar verluidt van de partij.