Zangeres Desray kreeg diagnose borstkanker: ’Ik zie nu alles in het leven als een geschenk’

November vorig jaar kreeg Desirée Manders de diagnose borstkanker. „Mijn leven stond in een keer stil, niks is meer belangrijk.” Ⓒ Facebook

Somber, diepzwarte gedachten, een loodzwaar gevoel. Het is halverwege 2019 als Desirée Manders (50) merkt dat ze zich steeds vaker rot voelt. Wat ís dit? Ze is juist zo lekker bezig. Na een verdrietige scheiding in 2016 heeft de Loosdrechtse zangeres, bekend als Desray, in gitarist Patrick Drabe de liefde van haar leven gevonden. Haar werk gaat lekker. Ze treedt veel op, solo of met haar band 2 Brothers on the 4th Floor, heeft een goedlopende praktijk als zangcoach. En toch is daar die zwarte wolk.