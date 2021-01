’HBO Max werkt aan Harry Potter-serie’

Het productieproces bevindt zich nog in het meest vroege stadium. Er zijn volgens het vakblad dan ook nog helemaal geen contracten en dergelijke getekend, maar er zouden wel gesprekken worden gevoerd met potentiële schrijvers. Ook zouden er al „brede ideeën” zijn gedeeld over hoe het universum van de beroemde tovenaarsleerling vertaald moet worden naar het format van een tv-serie.

Het zou voor het eerst zijn dat er een tv-serie over Harry Potter wordt gemaakt. Van de zeven boeken van de Britse schrijfster J.K. Rowling zijn wel acht films verschenen. Daarnaast werd het universum uitgebreid met drie spin-offs over het Fantastic Beasts and Where To Find Them-studieboek van de tovenaarsleerling.