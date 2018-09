Sylvie Meis verklaart oogverblindende billen

Het plaatje is bijna te mooi om waar te zijn... Sylvie presenteerde haar billen voor een lingeriemerk in volle glorie. Met talloze juichende reacties tot gevolg. Maar hoe krijgt ze het voor elkaar? Is er gesjoemeld met photoshop?

Volgens de 37-jarige presentatrice is daar geen sprake van. Haar achterwerk is puur natuur. Ze vertelt haar geheim: sporten, sporten en nog eens sporten. "Ik blijf in vorm door een combinatie van cardio- en krachttraining", vertelt zij vandaag aan de Duitse krant Bild als reactie op afbeeldingen in string.

Sylvie heeft in haar huis in Hamburg een fitnessstudio laten inrichten, waar zij vrijwel iedere dag te vinden is. Daar was ze ook direct na de feestdagen om haar - in de ogen van de meeste mensen onzichtbare - kilo's eraf te trainen. Dat leverde toen nog een plaatje in een raadselachtig standje op...