Harry zag onbewuste vooroordelen pas door Meghan

„Met de opvoeding en opleiding die ik heb gehad, had ik geen idee wat onbewuste vooroordelen zijn. Ik had geen idee dat het bestond”, aldus Harry. „Jammer genoeg kostte het mij vele, vele jaren om het te beseffen vooral toen ik op een dag mij in mijn vrouw verplaatste.”

Volgens Harry is het belangrijk om „jezelf te onderwijzen” als eenmaal de realisatie er is. „Onwetendheid is niet langer een excuus”, vindt hij.

Prins Harry sprak met Hutchinson vanuit zijn woning in Santa Barbara.