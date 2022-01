Mary Cassat: steunpilaar van de Franse Impressionisten

Binnenland

Rijksmuseum: toch aandacht voor term bersiap

Het Rijksmuseum in Amsterdam doet de term bersiap niet in de ban, zegt directeur Taco Dibbits in Het Parool. Eerder deze week ontstond grote commotie doordat het museum dat juist wel zou doen. Een van de samenstellers had in een opiniestuk in de NRC gezegd dat de term werd gemeden. Donderdagmiddag d...