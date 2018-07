Doodsoorzaak Natalie Cole bevestigd

De dochter van jazz-zanger Nat King Cole had een verhoogde bloeddruk in de longslagader. Volgens haar familie is dit een ernstige aandoening waar ze al jaren aan leed en die ondanks verschillende behandelingen niet verholpen kon worden.

Natalie was vooral bekend van nummers als Inseparable, This will be en Unforgettable. Dit laatste nummer zong ze als duet met haar vader. Voor haar eerste twee albums kreeg ze een Grammy-award.

Cole maakte haar zangdebuut al op haar zesde, toen ze meezong op haar vaders kerstalbum. Hij overleed toen zij 15 jaar was.