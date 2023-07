Salma Hayek laat fans smelten met zwoele work out-video

De beelden zijn bedoeld als een bedankje richting haar volgers op sociale media. De actrice, nu te zien in Black Mirror, vierde vorige week ’nationale bikini-dag’ met een kiekje en de tekst: ’Laten we hopen dat de bikini nooit in de ban wordt gedaan’. Blijkbaar heeft ze veel gelijkgestemden: Salma’s post werd helemaal stuk geliked en ze passeerde ook nog eens de magische grens van 25 miljoen volgers op Instagram.

„Ik kan het niet geloven!”, reageerde ze in het weekend op deze mijlpaal. Met een knipoog: „Aangezien jullie mijn bikinifoto’s het leukst vinden, hierbij een work-out voor iedereen. Ik heb een hekel aan sporten, maar vier graag mooie momenten met een dansje in het water. Ik ben echt geroerd en dankbaar voor al jullie liefde en steun.” Haar fans smelten bij de aanblik van een zwoel bewegende Salma. ’Ze is net als wijn: wordt alleen maar beter met de jaren’ en ’Het is niet te geloven. Wat een perfectie’, klinkt het.