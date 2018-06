Kate Middleton wéér zwanger verklaard

Het Amerikaanse tijdschrift OK! Magazine weet het zeker: Het derde kindje van Kate en de Britse prins William is onderweg, zo brengen zij onder de noemer ’exclusive’. „Ze hebben altijd een groot gezin gewild, maar hadden niet verwacht dat ’nummer 3’ zo snel onderweg zou zijn”, meldt een ingewijde.

Kate zou zo’n twee maanden in verwachting zijn en in de zomer zijn uitgerekend. Britse media doen het vooralsnog af als ’wilde geruchten’. Over de hertogin van Cambridge werd, ook in Amerikaanse media, in spetember al geschreven over een nieuwe zwangerschap. Dat bleek toen niet waar. Het Britse koninklijk huis onthoudt zich van commentaar.

William en Kate zijn de ouders van prins George (2,5), die deze week voor het eerst naar de peuterschool ging wat schattige nieuwe kiekjes opleverde, en prinses Charlotte. Zij werd op 2 mei vorig jaar geboren.