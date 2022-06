Regisseur Paul Haggis ontkent verkrachting

De 69-jarige Haggis wordt ervan beschuldigd een 30-jarige vrouw twee dagen in zijn hotelkamer te hebben opgesloten en te hebben mishandeld en verkracht. De vrouw zou hij vrijdag op de luchthaven van Brindisi hebben afgezet. Medewerkers troffen haar in verwarde toestand aan en schoten te hulp. Ze deed daarna aangifte.

De regisseur ontkende direct alle aantijgingen en deed dit woensdag opnieuw in de rechtbank. De rechter zal later op woensdag bepalen of Haggis de uitkomst van het politieonderzoek in vrijheid mag afwachten. Zijn advocaat laat weten dat hij sowieso van plan is in Italië te blijven.

De Canadese regisseur is vooral bekend van de film Crash, waarvoor hij twee Oscars won. Hij is in Italië vanwege het culturele festival Allora Fest.