‘Bridget is nieuwe liefde André Hazes!’

André liet afgelopen weekend middels een persbericht weten dat het, na enkele onstuimige maanden, nu echt over en uit is tussen hem en MONIQUE WESTENBERG – de moeder van zijn zoon ANDRÉ.

Die leek van deze ingrijpende verandering in haar leven, op dat moment, nog maar nauwelijks op de hoogte. Monique plaatste op social media een foto van Dré met daarbij een hartje. Een deel van Nederland had toen echter al kennisgenomen van net nieuws dat namens André met zijn fans werd gedeeld: dat de relatie na bijna vijf jaar nu echt over was.

Hierbij lijkt Bridget dus een grote rol te spelen.

André en zij kennen elkaar al jaren. Zij is een verklaard fan van André en zijn muziek. Dat hij en zij eerder de gelegenheid te baat namen om elkaar beer te leren kennen, is een hardnekkig gerucht dat in de showbizz al langer de ronde deed.