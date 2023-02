Gaten in zijn sokken en jas uit 80’s Zo zuinig is koning Charles de Duurzame

Door Evert Santegoeds

Eerder deze week brachten Charles en Camilla een bezoek aan een wijk in Oost-Londen. Voor de gelegenheid had de koning, die over minder dan drie maanden officieel wordt gekroond, geen nieuw paar sokken aangeschaft. Ⓒ ANP/HH

Het valt te hopen dat koning Charles er op 6 mei, wanneer hij voor het oog van de hele wereld wordt gekroond, er meer tot in de puntjes verzorgd bij zal lopen dan deze week het geval was! Toen verscheen de nieuwbakken vorst op óúde sokken bij een plechtigheid in Londen, waarvan hij had kunnen weten dat hij daar zijn schoenen moest uittrekken. En wat zien we dan?