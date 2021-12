Nicolette Kluijver: ’We zaten allemaal in Robinson-bubbel’

Premium TV

Expeditie Robinson: finale krijgt verrassende samenstelling

Na 32 afleveringen in bijna vier maanden is nu toch echt duidelijk wie er in de finale van Expeditie Robinson staan. Met een halve finale die over twee afleveringen is uitgesmeerd, bewijzen de makers nog maar eens dat ze tijdvertraging goed in de smiezen hebben. Ook bij de laatste proef wordt dat we...