Barrie Stevens emotioneel op sterfdag geliefde: ’Had het maar langer mogen duren’

„4 juni 2021, vandaag precies 25 jaar geleden genoot je van de zee in Nice. De geuren van de stad, een overheerlijke diner en van het leven. Exact 25 jaar geleden verliet het leven je, op de boulevard in Nice en nam de dood je mee”, schrijft de choreograaf en acteur. „Toch ben je pas overleden als men niet meer aan je denkt. Er gaat nog steeds geen dag voorbij dat je niet in mijn gedachten bent. Lieve Leen, het leven was voor ons mooi, heftig en liefdevol, maar veel te kort. Had het maar langer mogen duren…”

Afgelopen jaar liet Barrie Stevens in verschillende interviews, waaronder aan De Telegraaf, weten dat hij behoorlijk opkeek tegen zijn geliefde, die ook acteur was en zanger. In het EO-programma De Kist vertelde hij dat daardoor het overlijden van Jongewaard ’ook een beetje een verlossing was’. „Hij hield me een beetje tegen. Ik hemelde hem op. Ik had hem echt op een voetstuk geplaatst”

Aan De Telegraaf vertelde hij: „Ik vond Leen geweldig. Hij was de vedette, stond met Robert Long in een uitverkocht Carré, in de tijd dat het publiek nog in de rij stond om een kaartje te bemachtigen. En diezelfde Leen zei tegen mij: ’Jij kan niet zingen, jij zingt altijd vals.’ En dat gif blijft in je lijf zitten. Pas nu, bijna 25 jaar na zijn dood, voelt het meer in evenwicht.”