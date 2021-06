Khloé Kardashian sluit deal in plagiaatzaak

De realityster is eigenaar van het merk Good American. Een kledingmerk uit Los Angeles, dbleudazzled, beweerde vorig jaar in rechtbankpapieren dat de ontwerpen van een lijn bodysuits die Kardashian op de markt heeft gebracht een kopie is van de producten die dat bedrijf verkoopt.

Kardashian zou in 2016 en 2017 een aantal keer kleding van het bedrijf hebben geleend voor persoonlijk gebruik. Dat is niet ongebruikelijk voor sterren, zeker wanneer zij een flink aantal volgers hebben op sociale media. Merken hopen dat de beroemdheden foto's delen waarop ze de kleding dragen, wat een hoop publiciteit oplevert. In de aanklacht beweerde dbleudazzled dat Kardashian de producten echter heeft geleend om ze na te maken voor haar eigen modemerk.

Om een rechtszaak te voorkomen, zijn de twee partijen om de tafel gegaan. Naar nu bekend is geworden, hebben zij begin mei aan de rechtbank laten weten dat ze er onderling uit zijn gekomen en de aan