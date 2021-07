José Hoebee: ’Bonnie, bel mij ook eens!’

José Hoebee (l.) Bonnie St. Caire samen op de bühne in 2010. Ⓒ Albert den Iseger

Terwijl de biografie van Bonnie St. Claire inmiddels met een tweede druk in de winkel ligt, zit een oude vriendin te wachten op een telefoontje. De zieke José Hoebee begrijpt niet waarom ze ’totaal wordt genegeerd’ door haar oude vriendin die zo prachtig in haar boek over haar schrijft. „Wat heb ik in vredesnaam verkeerd gedaan?”