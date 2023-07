B&B vol liefde-Zoë krijgt voor vertrek de orgasmekaart

Waar de ongemakkelijke momenten én spirituele quotes je om de oren vliegen in het derde seizoen van B&B vol liefde, wordt er nog bar weinig geflirt. In Thailand vindt daarentegen al de eerste aanvaring binnen 24 uur plaats en Joy in Malaga stuurt zijn eerste logé naar huis zonder haar überhaupt maar één persoonlijke vraag te hebben gesteld.

