Echtgenote El Chapo in realityshow Cartel Crew

VH1 plaatste een promofilmpje op YouTube, waarin andere 'kartelsterren' uit de show haar komst aankondigen. Hierin is ze te zien op een luxe jacht in Miami. Het is de eerste keer dat Emma zich zal uitlaten over haar leven nadat El Chapo in 2016 werd gearresteerd. Ze wil in de serie ook haar zakenplannen uit de doeken doen, zoals het uitbrengen van een kledinglijn die geïnspireerd is op haar befaamde echtgenoot.

El Chapo kreeg wereldwijde faam nadat hij meerdere keren wist te ontsnappen uit onder meer een van Mexico’s best beveiligde gevangenissen. De drugsbaron zit een levenslange gevangenisstraf uit in de Verenigde Staten, voor moord, drugssmokkel en witwassen.

Emma is op 18 november voor het eerst te zien in Cartel Crew. Het is nog niet bekend in hoeveel afleveringen ze daarna haar opwachting maakt. Het is het tweede seizoen van de realityshow.