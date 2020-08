Eigen serie voor Patrick Zeester

Net als in de oorspronkelijke serie wordt de stem van Patrick ingesproken door Bill Fagerbakke. De acteur zou ook al in de studio zijn geweest om afleveringen op te nemen.

In The Patrick Star Show heeft de zeester volgens Deadline zijn eigen talkshow en draait het om hem en zijn familie. In de serie zitten vooral nieuwe personages. Wel zullen er geregeld oude bekenden uit SpongeBob SquarePants langskomen.