Johnny Depp verliest rechtszaak tegen The Sun

Depp had een rechtszaak tegen The Sun aangespannen nadat de krant hem in een artikel uit 2018 had beschuldigd van mishandeling van Amher Heard. De tabloid stelde in dat artikel dat zij ’overweldigend bewijs’ hadden dat Johnny Depp Amber Heard zou hebben mishandeld tijdens hun huwelijk.

De rechtszaak daarover in juli duurde zestien dagen en bracht allerlei verhalen naar boven die eerder ook al de media haalden. Zoals het verhaal dat Depp ooit poep vond in zijn bed en Amber beschuldigde dat dat van haar of haar vrienden was, terwijl Amber volhield dat het van haar hondje was.

Ondertussen loopt er in Amerika nog een rechtszaak waarin Depp zijn ex-vrouw aanklaagt wegens laster, nadat die een opiniestuk in de krant schreef over huiselijk geweld. De acteur eist daarvoor een schadevergoeding van 50 miljoen dollar.