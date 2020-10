Harry Styles schuilt na autopech in huis van fan

Fan Theadora was helaas niet thuis om haar idool te ontmoeten, maar Harry werd door een vriend van haar vader opgevangen en voorzien van een kopje thee. Ook voerde de zanger haar vis, signeerde hij zijn album en liet hij een briefje achter. „Ik vind het vreselijk dat we elkaar hebben gemist. Ik kijk ernaar uit je snel te ontmoeten. Behandel mensen vriendelijk”, is te lezen op het briefje dat Harry achterliet.

De vader van Theadora’s vriend maakte ook foto’s van Harry, waarop ook te zien is dat hij inderdaad haar huisdier eten heeft gegeven. Het meisje deelde de beelden op sociale media waarna ze al snel werden verspreid onder fans van het voormalig One Direction-lid. „Dit is een herinnering dat je altijd je huis en slaapkamer schoon moet houden voor het geval dat Harry Styles autopech heeft en langskomt voor wat thee”, twitterde een fan.