Bassie en Adriaan van elkaar gescheiden

„Net als iedereen in Spanje mag ook Adriaan momenteel zijn huis niet uit”, laat hun woordvoerder weten. Zijn broer Bas (84), beter bekend als clown Bassie, woont in Vlaardingen. Bas worstelde de afgelopen jaren veel met zijn gezondheid en leidt sindsdien een redelijk geïsoleerd leven.

Broer Aad (77) komt normaliter eens in de paar weken naar Nederland, onder meer om Bas te zien. Maar dit kan nu even niet door de coronacrisis. Telefoneren is lastig; Aad hoort minder goed dan vroeger en Bas praat lastig door de tia die hem vorige jaar getroffen heeft.

Expositie

De twee broers kondigden vorige maand aan dat komende zomer in Museum Vlaardingen een grote expositie over hun werk en leven wordt geopend. De broers Van Toor braken door als het acrobatenduo The Crocksons, waarmee ze bijna 25 jaar over de hele wereld optraden.

Sinds eind jaren zeventig gingen zij verder als het duo Bassie & Adriaan en maakten twee decennia lang zeer geliefde kinderseries voor de Tros. Het tweetal is nog steeds mateloos populair onder jong en oud. Hun YouTube-kanaal trok de afgelopen week elke dag meer dan 150.000 kijkers.