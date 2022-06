Suzanne Schulting heeft relatie met zoon Heleen van Royen

„Suzanne en ik hebben inderdaad sinds kort een relatie”, bevestigt Sam aan RTL Boulevard. De twee hebben elkaar ontmoet bij Vandaag Inside, waar Sam achter de schermen werkt als redacteur. Toen Suzanne in april bij het programma te gast was, sloeg de vonk over.

Over de relatie wil het kersverse stel verder niets kwijt. Wel laten ze weten dat ze het ’heel leuk hebben’ samen.