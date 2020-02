Nanny McPhee-acteur (25) overleden

Coleman is vooral bekend van zijn rol als Eric Brown in de film Nanny McPhee uit 2005. Daarin speelde hij op tienjarige leeftijd een van de kinderen van het personage van Colin Firth. Emma Thompson speelde de titelrol als kinderjuffrouw.

Later dook Coleman op in films als It's Alive en The Fourth Kind. Op het Brusselse Short Film Festival werd hij in 2010 bekroond voor de beste mannelijke rol. Na zijn korte acteercarrière was Coleman vooral actief als klimaatactivist.

Zijn moeder schrijft op Twitter: „Rust in vrede, mijn geliefde zoon Raphael Coleman, aka Iggy Fox. Hij stierf terwijl hij deed waar hij van hield: werken voor de meest nobele zaak van alles. Zijn familie kon niet trotser geweest zijn. Laten we alles vieren wat hij bereikt heeft in zijn korte leven en zijn erfenis eren.”