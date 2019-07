Nacht van Bart levert bijna 83.000 euro op

Zaterdagavond renden de deelnemers verschillende afstanden, variërend van 2,5 tot 21,1 kilometer, langs locaties die belangrijk waren voor Bart. Ook kwamen ze enkele verrassingen tegen, zoals een Teringtubbie-hinderlaag.

Bart leed aan een nierziekte en kreeg een donornier, maar zijn lichaam stootte het orgaan af. In 2002 overleed hij op 35-jarige leeftijd. Na zijn overlijden besloten zijn familie en vrienden een stichting in zijn naam en geest op te richten. Het doel van de foundation is mensen met een lichamelijke beperking te helpen bij het opstarten van een eigen onderneming.