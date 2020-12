Drake brengt geurkaars uit die ruikt naar... Drake

In juni kondigde Drake de lijn al aan. „Binnenkort beschikbaar”, schreef ’Drizzy’ toen. De eerste exemplaren heeft de rapper weggeven aan goede collega’s en vrienden. Zo ruikt het bij basketballer Stephen Curry en zijn vrouw al lekker in huis, net als bij DJ Khaled. Ook verschillende basketballers van de Toronto Raptors, het favoriete team van Drake, hebben de geurkaarsen al op tafel staan.

Voor de kaarsen werkte Drake samen met Michael Carby van parfumbedrijf Givaudan. Wanneer fans het product kunnen bestellen is nog onduidelijk. De kaarsen zijn in vijf verschillende geuren beschikbaar en kosten 80 dollar per stuk. Een van de geuren zou ruiken naar het parfum van de rapper.

Drake is niet de eerste beroemdheid die een eigen kaarsenlijn ontwikkelde. Zo gingen onder anderen Gwyneth Paltrow en Alicia Keys hem al voor.