Meghan neemt Women of Vision Award in ontvangst

Meghan met haar moeder (links) en haar man Harry. Ⓒ Getty Images

Meghan heeft dinsdagavond tijdens een gala in New York de Women of Vision Award in ontvangst genomen. De vrouw van prins Harry kreeg de prijs vanwege haar wereldwijde inzet voor meisjes en vrouwen.