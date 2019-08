Ook Maleisië schrapt scènes film over leven Elton John

Homoseksualiteit wordt in het Zuidoost-Aziatische land gezien als een misdaad waar een maximumstraf van 20 jaar op staat. „We staan geen scènes toe die LGBT promoten in films die openbaar te zien zijn”, zegt een woordvoerder van de filmkeuring tegen Reuters. „Hoewel het over het echte leven van Elton John gaat, is het niet aan hem om het publiek te laten zien wat hij doet of met wat voor activiteiten hij zich bezighoudt die niet bij onze cultuur horen.” Na de bewerking is de film over de beroemde Britse artiest geschikt bevonden voor kijkers van 18 jaar en ouder.

Eerder viel Maleisië ook al over Beauty and the Beast vanwege een homopersonage in de Disney-film. Het land vroeg om het fragment waarin LeFou uitkomt voor zijn geaardheid te schrappen, maar Disney weigerde dat. Daarop werd besloten de film niet in het land te vertonen.