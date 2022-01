Paniek om Vrienden van Amstel: Typhoon wil duidelijkheid over ’wrede’ lockdown

„De onwetendheid en onzekerheid zijn gigantisch”, zei de zanger en rapper maandag in RTL Boulevard. „Het is een oud verhaal van: hoe valt dit nog uit te leggen? Maar we blijven het maar zeggen.”

Typhoon (37) noemt het „wreed en ook best wel pijnlijk” dat momenteel een gigantische show wordt voorbereid, terwijl niet duidelijk is of dat kan doorgaan. „Anno 2022 zouden we zo veel meer moeten weten en nog steeds wordt er op deze manier met onze branche omgegaan.”

’Rare situatie’

Volgens Glenn de Randamie, zoals Typhoon in het echt heet, kan een paar dagen eerder duidelijkheid al veel schelen. „Het is een heel rare situatie. Ik hoop echt dat de nieuwe ministers die beterschap beloven dat ook doen.”

De huidige lockdown loopt tot en met vrijdag. Naar verwachting is er dan pas een nieuwe persconferentie van het kabinet. De eerste Vrienden van Amstel-show staat gepland op zaterdag. De concertserie loopt nog door tot eind januari.