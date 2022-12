Ruim 4,4 miljoen kijkers voor WK-finale

De live-uitzending op NPO 1 was daarmee het best bekeken programma van de dag en werd bijvoorbeeld beter bekeken dan programma's als Heel Holland Bakt of het NOS Journaal van 20.00 uur, die primetime in de avond werden uitgezonden.

De aftrap van de WK-finale was om 16.00 uur Nederlandse tijd en tv-kijkers en toeschouwers in het stadion kregen waar voor hun geld. Na een zinderende slotfase stond het na 90 minuten 2-2, waardoor een verlenging nodig was. Na een half uur was er twee keer gescoord, maar stond het nog steeds gelijk (3-3) en moesten penalty's uiteindelijk voor een winnaar zorgen. Argentinië nam de strafschoppen beter en pakte zo de derde wereldtitel in de geschiedenis.

Voor de huldiging van de finale bleven volgens SKO nog 3,1 miljoen kijkers hangen. Gemiddeld 3,2 miljoen mensen schakelden om 20.00 uur over naar het NOS Journaal. De eerste uitzending van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt die daarna werd uitgezonden, pakte vervolgens nog ruim 2,7 miljoen kijkers. Naar Isola di Beau op RTL 4 keken nog iets meer dan een miljoen mensen. De laatste aflevering van De Oranjewinter op SBS6 was goed voor 870.000 kijkers.