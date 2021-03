Maarten van Rossem zal niet op vrouw stemmen

Hij zegt geregeld op de lijstduwer van een partij te stemmen. „Dan kruis ik de nummer 70 van de lijst aan. Hebben die tellers ook wat te doen”, aldus Van Rossem, die in 2012 zelf lijstduwer was voor de PvdA. Toen stemden bijna 6000 mensen op hem.

De 77-jarige Van Rossem vraagt zich verder ook af wat de debatten voor zin hebben. De lijsttrekkers van de partijen gingen in aanloop naar de verkiezingen op 17 maart met elkaar in debat bij RTL. Hij hekelt vooral de vorm waarin dat gebeurde. „Allerlei onderzoeken wijzen uit dat de invloed van al die debatten beperkt is. We moeten dan ook zo snel mogelijk ophouden met deze vorm van debatteren. Dat hele gedoe met meneer Rutte u heeft nog 47 seconden voor uw antwoord, hou er in godsnaam mee op”, zegt Van Rossem, die liever 1 op 1-debatten ziet over beleidsmatige vraagstukken.