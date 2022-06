Sting staat weer in AFAS Live in Amsterdam

Tijdens het optreden komen verschillende nummers uit de carrière van de Britse artiest, die eigenlijk Gordon Matthew Thomas Sumner heet, voorbij. Dat zijn nummers die Sting zelf en met The Police maakte. Bezoekers kunnen onder meer Shape of my Heart, Fields of Gold, Englishman in New York, Message In A Bottle en Roxanne verwachten.

Lang hebben Nederlandse fans niet op de Brit hoeven wachten. De 70-jarige zanger gaf op 25 maart nog een concert in AFAS Live.

De kaartverkoop start vrijdag om 11.00 uur via www.ticketmaster.nl.