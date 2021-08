MAFS-Sylvia krijgt slecht nieuws na longscan: ’Grote witte vlek’

Dinsdag moest Sylvia naar het ziekenhuis voor de uitslag van haar laatste longscan. „Wat elke drie maanden een klein vlekje was, is nu een hele grote witte vlek”, vertelt Sylvia in een video op Instagram. „De longarts kan niet zeggen dat het een tumor of kanker is. Hij kan helemaal niets zeggen, hij heeft geen idee.”

Een PET-scan die aanstaande vrijdag plaatsvindt, moet meer duidelijkheid geven. „Dan wordt duidelijk wat er zit. Of het weer kanker is of iets anders.”

Sylvia’s volgers steken haar een hart onder de riem. Tientallen mensen wensen haar veel sterkte toe.