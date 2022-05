Rick Astley hint op nieuwe muziek

„Het was de laatste jaren geweldig om weer met muziek bezig te zijn en ik kreeg de smaak weer te pakken”, vertelt Astley aan het tijdschrift Retro Pop. „Een paar jaar geleden, toen ik vijftig werd, maakten we de plaat 50 en dat was echt een gamechanger. Het was zo geweldig om te doen”, vervolgt hij opgetogen.

„Ik zal niet zeggen dat ik eraan verslaafd ben, maar het is gewoon heel leuk om elke keer dat we optreden een paar nieuwe nummers te spelen. Er is altijd een deel van het publiek dat alleen de oude hits wil, maar wij merken dat mensen steeds meer open staan voor nieuwe muziek. Dat vind ik echt geweldig en ik vergeet nooit hoeveel geluk ik daarmee heb. Dus we zullen zien...”, hint hij op een eventuele nieuwe plaat.

Hoewel echt grote hits sinds zijn succes uit de jaren tachtig zijn uitgebleven, kan de zanger nauwelijks bevatten dat het alweer zo lang geleden is dat hij zijn bekendste nummers uitbracht. „Het rare aan leeftijd en het leven is dat het soms voelt alsof het pas een paar jaar geleden is dat we die plaat hebben uitgebracht. Anderzijds stap ik krakend en piepend uit een auto en besef ik: „Ja, het is echt lang geleden allemaal.”