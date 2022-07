’Liam Payne zoekt geluk bij oude liefde’

Slechts enkele weken nadat bekend werd dat Liam Payne zijn verloofde had ingeruild voor het Amerikaanse model Aliana Mawla, zijn de twee alweer ieder hun eigen weg gegaan. „Het is te stellig om te zeggen dat ze een relatie hadden, maar ze zagen elkaar graag”, vertelt een bron aan The Sun. „Ze hadden samen veel plezier, maar het vuur is gedoofd en ze zijn allebei weer single.”

Daily Mail twijfelt daarentegen aan zijn single status. De krant meldt dat de zanger zijn relatie met zijn ex Danielle Peazer juist weer nieuw leven in lijkt te willen blazen. „Liam heeft altijd sterke gevoelens voor Danielle gehad en was kapot toen ze al die jaren geleden uit elkaar gingen. Ze hebben hun relatie destijds op goede voet beëindigd en genieten nu van hun tijd samen.”

Danielle en Liam gingen in 2012 uit elkaar na een romance van twee jaar.