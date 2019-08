’Bridesmaids-actrice Kristen Wiig is verloofd’

Het is niet duidelijk wanneer haar vriend Avi Rothman precies op zijn knieën is gegaan. Wel werd de 45-jarige actrice al in mei gespot met een gigantische ring om haar vinger. De twee zijn ruim drie jaar samen.

Eerder was Kristen getrouwd met acteur Hayes Hargrove, maar dat huwelijk strandde in 2009 na vier jaar.