Gezin Bibian Mentel heeft tatoeage als eerbetoon

Spee heeft daarbij ook het woord ’fati’ laten tatoeëren. „Dat is een Latijnse uitspraak. Amor is liefde en fati is je noodlot”, vertelde hij. „Het gaat erom dat je niet alleen van de mooie dingen in je leven moet houden, maar dat je ook de slechte dingen moet proberen te omarmen en ook daarvan moet houden. Als je dat kan nastreven dan merk je dat uit slechte dingen ook mooie nieuwe dingen voort kunnen komen. En dat je niet te lang in je verdriet blijft hangen. Bibian was daar van nature een meester in.”

De tattoo hebben ze onlangs laten zetten tijdens een vakantie in Spanje. Het gezin heeft „enorm genoten” van de reis. „En mooie nieuwe herinneringen verzameld. Bibian vond bezittingen minder interessant. Herinneringen duren veel langer en daar heb je het veel vaker over. Als je op je sterfbed ligt, dan heb je het niet over die mooie dikke auto en dingen die je hebt verzameld, maar over mooie herinneringen. Dat heb ik van haar geleerd.”