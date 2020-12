Warner brengt alle bioscoopreleases direct uit op HBO Max

Dat betekent dat Amerikanen grote releases als Godzilla vs. Kong, Dune, Space Jam: A New Legacy en The Matrix 4 al thuis kunnen zien. Eerder kondigde Warner al aan dat de tweede Wonder Woman-film, die op eerste kerstdag uitkomt, ook direct te zien is op HBO Max.

De beslissing is volgens Warner ’een strategisch antwoord’ op de coronacrisis. Amerikaanse media zetten er echter hun vraagtekens bij omdat mensen hierdoor nog minder geneigd zouden zijn om naar de bioscoop te gaan. Veel bioscopen hebben het al moeilijk vanwege de langdurige sluiting van afgelopen jaar.

Voor de Nederlandse markt verandert er vooralsnog niets. HBO Max is hier niet beschikbaar.