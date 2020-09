Madonna: ’Popsterren moeten controverse veroorzaken’

Het 62-jarige icoon is van mening dat de capriolen uit haar verleden ’tam’ zijn vergeleken met hoe het er tegenwoordig aan toegaat en gelooft dat moderne popsterren controverse moeten veroorzaken ’als ze een carrière willen’.

„Mensen raakten zo overstuur door de dingen die ik deed, van mijn Like A Prayer-video tot mijn rok die per ongeluk wegvloog bij de eerste MTV Awards en mijn billen ontblootte”, reageert ze op Instagram. „Je moet tegenwoordig je kont juist laten zien als je een carrière wil hebben.”

Ook gaat Madonna in op de film over haar leven waaraan ze momenteel werkt. „Zoveel mensen probeerden deze film te maken en ik dreigde hun huizen te bombarderen. Natuurlijk maakte ik een grapje. Ik zou zoiets nooit doen. Wie kan er behalve mij mijn verhaal vertellen? Het is gewoon bullshit.”