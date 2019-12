Ⓒ 7L Photography

Marc Forno is na een afwezigheid van acht jaar teruggekeerd om ijsdansende sterren te beoordelen. Het jurylid van Dancing on Ice was destijds ook een hit in de TV Kantine. „Daar word ik nog steeds op aangesproken”, zegt Forno, die niet uitsluit dat hij opnieuw gepersifleerd wordt in het programma.