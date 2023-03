Pukkelpop maakt weer nieuwe namen bekend

Beide acts treden op de vrijdag op. Aan het affiche van zaterdag zijn onder meer 2manydjs, de Britse singer-songwriter Tom Odell en Ben Böhmer toegevoegd. Dat geldt ook voor Jessie Ware, Aitch, Luude en MUNA. Tenslotte voegen Dylan, Giant Rooks, Knocked Loose en VTSS zich bij de line-up voor de zondag.

Eerder werden al grote namen als Billie Eilish, Yungblud, The Killers en Florence + The Machine aangekondigd voor het festival. De komende editie vindt plaats van 17 tot en met 20 augustus. De kaartverkoop is inmiddels begonnen.