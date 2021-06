’Britney Spears wil weer acteren’

„Britney heeft altijd een passie voor acteren gehad”, vertelt een bron aan The Mirror. „Tijdens de pandemie heeft Sam haar geholpen het vertrouwen te krijgen om weer in films te gaan spelen. Hij heeft een acteercoach ingehuurd en moedigt haar aan om aan een script over haar leven te werken waar ze samen in kunnen spelen.”

Britney is geen onbekende in de acteerwereld. In 1992 was zij al op 11-jarige leeftijd te zien in The Mickey Mouse Club. Ze speelde bovendien in de film Crosswords uit 2002 en had gastrollen in onder meer Glee en How I Met Your Mother.