Vader van Beyoncé gaat de wiet in

Mathew is gaan samenwerken met Bangi Inc., een bedrijf dat onroerend goed koopt en least aan wietkwekerijen. De voormalig manager van Destiny’s Child vertelt aan Page Six dat hij zelf ook wiet gebruikt vanwege de medicinale werking. Het bedrijf heeft echter minder met wiet te maken, omdat ze alleen als tussenpersoon fungeren.

„Ik ben een marketingman. Ik denk graag out of the box en ik sta graag aan het begin van ene trend in plaats van dat ik hem als laatste ontdek”, verklaart de vader van Beyoncé. „We kopen land en leasen het aan de telers.”

Knowles wist overigens niet dat zijn schoonzoon Jay Z inmiddels ook bij gaat verdienen met wiet. „Ik kwam daar op dezelfde manier achter als ieder ander. Ik dacht nog: ’hoe ironisch’. Ik belde mijn mensen en zei: ’verdomme, had ik het maar als eerste naar buiten gebracht!’ We wisten niet van elkaar waar we mee bezig waren.”

