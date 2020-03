Voormalig Supremes-zangeres Barbara Martin overleden

Op de officiële Facebook-pagina van The Supremes werd het nieuws van Martins dood bevestigd. „Onze gedachten gaan uit naar Barbara’s familie en vrienden. Eens een Supreme, altijd een Supreme”, luidt de boodschap.

Barbara Martin maakte alleen het begin van The Supremes mee. Ze kwam er in 1960 bij, toen de groep nog The Primettes heette. Samen met Mary Wilson, Diana Ross en Florence Ballard tekenden The Supremes hun eerste contract bij het iconische Motown Records. In 1962 verliet Martin de band weer omdat ze zwanger raakte. The Supremes gingen toen verder als trio.