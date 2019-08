Roxeanne Hazes deelt haar afvalgeheim

„Oké, lieve mensen”, begint Rox haar monoloog „Ik zie heel veel berichtjes voorbijkomen met de vraag hoe ik zo veel ben afgevallen. Ik heb daar tot dusverre eigenlijk nooit echt op gereageerd. Niet uit principe, niet dat ik dat niet met jullie wil delen. Heel graag, ik wil jullie er graag bij helpen. Ik weet namelijk hoe hard de struggle is om kilo’s te verliezen. En zeker in mijn geval. Om mijn gezondheid, om het niet lekker in je vel zitten, niet meer je bed uit willen komen, te veel vocht vasthouden, cholesterol die veel te hoog is... Dat soort dingen.”

"Ik zag mezelf nooit als een dik of lelijk persoon"

De zangeres, die ruim een jaar geleden beviel van zoontje Fender, zegt dat ze niet per se afgevallen om te kunnen voldoen aan het ’schoonheidsideaal’. „Want ik vond mezelf namelijk een ontzettende mooie vrouw, ook voller. Ik vind mezelf nu ook een mooie vrouw, wat slanker. Ik denk dat ik daar ook nooit een geheim van heb gemaakt, dat ik dat best heel erg stimuleer. Om vooral lekker jezelf te zijn en te zijn wie jíj wil zijn. Dus, om dat even uit de weg te helpen: nee, ik ben niet afgevallen omdat de maatschappij dat van mij vraagt, wat helaas vandaag de dag zeker nog wel zo is. Want ook ik heb destijds veel berichtjes gekregen, met: ’Je bent te dik’, ’vet’, noem het allemaal maar op. Ontzettend jammer, want ik vond mezelf heel erg mooi.”

Sporten

Wat zeker meespeelde voor Roxeanne om de strijd met de kilo’s aan te gaan, was haar gezondheid. „Ik merkte dat ik de laatste tijd gewoon niet meer zo goed in mijn vel zat. Dat ik heel moe uit bed kwam, geen energie meer had. Ik ben een mama en wil wél achter mijn kindje aan kunnen rennen, dat soort dingen. En dat gun ik hem ook. Want het is ontzettend pittig, daar maak ik ook nooit een geheim van. En ik denk dat veel moeders en ook papa’s zich daarin zullen herkennen. Dat het echt best wel zwaar is. Dus wat ik ook heel erg stimuleer, is het feit dat als je bijvoorbeeld als ik, net bevallen bent, om dan echt even te genieten van het mama zijn. En niet per se van: oké, ik wil weer de oude worden, of wat dan ook. Hé, gun je lichaam echt die tijd. Want ik krijg heel veel berichtjes van vrouwen, die zeggen: ’Ik ben net bevallen en wil van die kilo’s af en ik wil weer zijn waar ik destijds was.’ Alsjeblieft, geniet echt even van het mama zijn.

"Schakel net als ik hulp in"

Ik wilde gezond zijn en dat staat voor mij echt voorop. Ik wil gewoon echt een mama zijn die de energie heeft om ook weleens een drukke Fender of wat dan ook te kunnen hebben. Ik merkte gewoon dat mijn lontje wat korter werd. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb ten eerste mij oude trainer, Hicham, opgebeld met de vraag: ’Hich, ik moet gaan sporten. Ik moet gewoon iets gaan doen. Ik vind het verschrikkelijk, maar we gaan dit doen. Dus ik sport veel, echt heel veel. Als in: ook op vakantie, hardlopen en dat soort dingen. En trust me, ik ben echt de meest verschrikkelijke sporter, want ik vind het vreselijk. Maar, door die gedachte, of mindset eigenlijk, merkte ik dat mijn hoofd ook zoveel relaxter is. Je hebt energie. Ik voel dat in mijn lichaam en ik voel dat in mijn hoofd. En dit klinkt heel spiritueel, maar dat is echt het meest fijne gevoel ever. Dat je gewoon denkt: wow! Ik heb het niet meer benauwd, ik merk gewoon dat mijn vocht letterlijk uit mijn lichaam aan het verdwijnen is. Mensen zeggen vaak: ’Dat het zo snel gaat is superongezond.’ Daar ben ik het helemaal mee eens, want diëten is altijd slecht voor je. Dus doe het niet op eigen houtje en schakel daarvoor hulp in. Net als ik dus heb gedaan, ik zit bij een diëtiste.”

Cheat-dag

De Amsterdamse artiest noemt alles wat ze de afgelopen tijd, en nog steeds, heeft gedaan om af te vallen, een ’leefstijl’. „Ik train dus veel en eet ontzettend gezond. Ik ben dus heel erg bewust van wat ik eet. Daar komt bij dat ik een dag in de week een ’cheat-dag’ heb en alles naar binnen eet wat ik lekker vind. En geloof me, ik ben een heerlijke eter. Ik hou van de meest ongezonde dingen. Lieve mannen en vrouwen, ik snap de struggle, het is so fucking hard. Maar het gaat dus goed met me, ik heb een diëtiste en zij helpt mij om gewoon de beste versie van mijzelf te zijn. En dat is een gezonde Rox. Dus niet per se een slanke Rox, want dat hoef ik niet te zijn. Dat zit ook niet in mijn aard, ik ben net bevallen van een kind. Ik heb ook striae en ik heb ook een buikje. En dat soort dingen. En echt: omarm het. Prima.”

"Ik hou van de meest ongezonde dingen"

Ze benadrukt dat ze het echt voor Fender en zichzelf heeft gedaan, en niet omdat ’de maatschappij’ dat van haar vraagt. „Want nogmaals, ik heb echt de meest lelijke reacties gehad, van ’you fat fuck’ en dat soort dingen. I don’t care, weet je. Natuurlijk, het is vervelend en op een zeker moment kan het heel kwetsend zijn. Maar ik vind het vooral heel jammer dat dat soort dingen nog gebeuren. Ik heb inmiddels een bredere rug opgebouwd, ik vond mezelf namelijk wel een mooie meid. Maar, dat terzijde.”

Kwetsend

Roxeanne zegt dat ze het best moeilijk vond dat mensen nu anders tegen haar aankijken. „Zo van: ’Wow, wat zie je er goed uit! En hoe heb je dat gedaan? Wat ben je slank!’ Ik zei een paar dagen geleden tegen Erik: „Oké, maar dat betekent eigenlijk dat er hiervoor niet goed uitzag?” Ik zag mezelf nooit als een dik of lelijk persoon. Dat vond ik dus best kwetsend om te lezen. Er zijn ook mensen die zeggen dat ze me hiervoor ook mooi vonden en dat vind ik ontzettend lief. Blijkbaar verwacht de maatschappij nog steeds dat je als artiest een skinny fuck bent. Nee, dat ben ik niet en dat ga ik waarschijnlijk nooit worden. En ik omarm mezelf om wie ik ben en niet per se omdat ik nu ineens een slanke meid ben. En dat ben ik ook helemaal nog niet, maar ik ben dus wel afgevallen.”

Ze somt op: „Dus: veel sporten, gezond eten, schakel een diëtiste in. Dus dat is het eigenlijk. Zo’n groot geheim is het niet.”