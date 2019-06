DUNCAN zoekt geluk in Polen

Bijna drie weken nadat hij het Eurovisie Songfestival op zijn naam schreef, horen we in Nederland nog maar weinig van Duncan Laurence. Ⓒ ANP

Vergissen we ons, of is het na zijn winst op het EUROVISIE SONGFESTIVAL, zaterdag drie weken geleden, wel heel erg stil rond onze nationale trots DUNCAN LAURENCE? Al bijna net zo lang heeft niemand hem meer gezien. De zanger geeft een teken van leven vanuit... Polen!