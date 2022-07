Nog steeds paar kaarten voor Stones-concert donderdag in ArenA

Het gaat om de laatste kaarten die via verkoopsite Ticketmaster zijn teruggekomen nadat het concert moest worden verplaatst omdat Mick Jagger half juni corona bleek te hebben. „Kopers konden de tickets teruggeven tot 1 juli, maar het verwerken van die retourtickets kostte een paar dagen”, stelt MOJO. Via de verkoopsite zijn daarom donderdagochtend nog steeds een paar kaarten te koop. „Het gaat vooral om zitplaatsen, de staplaatsen die zijn geretourneerd zijn inmiddels wel weg.”

MOJO doet nooit uitspraken over het precieze aantal kaarten dat nog over is voor een concert. Het is de eerste keer sinds vijf jaar dat The Rolling Stones weer in Nederland optreden. De laatste keer dat de mannen in Nederland waren, was in 2015. Toen deed de groep twee concerten; in de Johan Cruijff ArenA en in het GelreDome.

Tijdens die shows zat Charlie Watts nog achter het drumstel. De muzikant overleed vorig jaar op 80-jarige leeftijd. Steve Jordan drumt sindsdien bij The Rolling Stones.