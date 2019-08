Billie Eilish heeft pas sinds kort weer lol in muziek maken

„Eerlijk gezegd heb ik pas sinds enkele maanden, sinds mijn tour door Australië, weer echt zin om muziek te maken”, zegt Eilish, die in april en mei in Australië optrad, tegen het Duitse persbureau DPA. „Ik weet dat het gek klinkt, ik ben pas 17. Maar toen ik 11 was heb ik al mijn eerste nummer geschreven. Ik ben al een tijdje bezig met muziek.”

Dat ging haar soms niet gemakkelijk af. „Lange tijd was het zo zwaar, ik voelde me ongelukkig. Ik kon niet genieten van het muziek maken.”

Met het verschijnen van haar debuutalbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, en de daaropvolgende positieve reacties, kwam ook het plezier in muziek maken bij Eilish terug. Nog belangrijker was echter collega-zangeres Ariana Grande. „Haar album Thank U, Next heeft ervoor gezorgd dat ik weer zin kreeg om nummers te schrijven. Ik ben Ariana veel dank verschuldigd.”