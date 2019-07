Half miljoen bezoekers voor Spider-Man

De film, waarin acteur Tom Holland voor de tweede keer de superheld vertolkt, bracht 5,5 miljoen euro in het laatje. Ook in de Verenigde Staten is Spider-Man een hit. Daar leverde de film in de eerste zes dagen 185 miljoen dollar op. Wereldwijd staat de teller inmiddels op een opbrengst van een miljard dollar.

Spider-Man: Far From Home ging 4 juli in première en pakte meteen de beste openingsdag en het beste openingsweekend voor een Spider-Man-film in Nederland.